40 человек заразились коронавирусом в Тамбовской области на 12 июля

12 Июль 2020 2020-07-12T10:19:54+03:00

Среди них семеро детей от пяти до 14 лет

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40 новых случаев Covid-19 выявили в Тамбовской области 12 июля. Из них: 16 мужчин, 17 женщин, семеро детей (мальчики 9, 10, 13 лет, девочки 5, 5, 6, 14 лет). Возраст взрослых от 19 до 82 лет. Все они контактировали с инфицированными.

Всего в регионе зафиксировали 5 239 зараженных, из них 1863 без клинических проявлений. 3894 выздоровели: 1811 выписали из стационара, 2086 сняли с амбулаторного наблюдения. Умерли 28 человек.

На госпитализации - 379 тамбовчан, из них диагноз «пневмония» - у 261. На домашнем карантине - 2615 жителей области (из них подтверждённых случаев - 935, они входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому - 13728. Выписаны из больниц - 2830. Всего обследованных - 19552.

ИСТОЧНИК KP.RU