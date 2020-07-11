2020-07-11T13:01:01+03:00
Общество

В Тамбовской области за полгода 9 человек отравились грибами

Люди почувствовали себя плохо после употребления консервов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На территории Тамбовской области в первом полугодии 2020 года зарегистрировано 9 случаев отравления грибами с 9 пострадавшими, все случаи связаны с употреблением в пищу консервов собственного приготовления. Такие факты регистрировались в г. Мичуринске, г. Тамбове, Тамбовском, Сампурском и Ржаксинском районах.

- В г. Мичуринске зарегистрировано 3 случая, причиной отравления стало употребление в пищу грибов собственного сбора и приготовления: опята, синяя ножка, сморчки (жареные), подберезовики (жареные). В г. Тамбове зарегистрировано 2 случая, связанных с употреблением маринованных вешенок (собственного приготовления), соленых свинушек (в гостях у родственников). 2 случая зарегистрированы в Тамбовском районе (в одном случае употребляли маринованные белые грибы, во втором - жареные строчки собственного сбора и приготовления); по 1 случаю зарегистрировано в Сампурском районе (свинушки собственного сбора и приготовления) и Ржаксинском районе (употребление в пищу вареных топольков). Приготовление грибов осуществлялось в домашних условиях с нарушением технологических и санитарно-гигиенических регламентов, - сообщает региоанльное управление Роспотребнадзора. - Летальных исходов не зарегистрировано, среди пострадавших детей до 14 лет не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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