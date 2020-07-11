Тамбовчанин пытался вынести из магазина продукты, сумку и обувь
9 июля в Тамбове на улице Советской произошла кража. В 17 часов посетитель супермаркета зашел в торговый зал и взял с прилавка продукцию: продукты питания, сумку и обувь. Товар мужчина попытался пронести мимо кассы, но это ему не удалось. На выходе его остановила служба охраны торгового центра. На место вызвали полицию.
Похищенные вещи, а также запись с камер видеонаблюдения, на которой был запечатлен момент кражи, полицейские изъяли, доставленный в отдел полиции 34-летний житель Тамбова в краже признался.
Установлено, что ранее тамбовчанин уже совершал похожие преступления.
- Ведется проверка, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU