2020-07-11T11:59:07+03:00
Звезды

Тамбовские байкеры станут участниками шоу в Севастополе

Фестиваль пройдет 8 и 9 августа
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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8 и 9 августа в Севастополе на площадке у горы Гасфорта пройдет XXV Международное Байк-Шоу мотоклуба «Ночные Волки», кульминация которого названа «Крах Вавилона» и посвящена в этом году 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нём примут участие и тамбовские байкеры.

Кульминацией Байк-Шоу станет масштабное трюковое и пиротехническое, музыкальное и литературное действие.

- Масштабные декорации, летающие мотоциклы, невероятные, рискованные трюки, десятки разнообразных движущихся объектов и военной техники разных эпох и назначений, сотни людей, участвующих в программе - всё это будет посвящено Великой Победе. Кульминация байк-шоу «Крах Вавилона» состоится 8 августа в 22 часа 30 минут, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Также в течение двух дней пройдёт концерт с участием групп: Кипелов», Вадим Самойлов («Агата Кристи»), «Ария», «Горшенев», 25/17, «Пилот», КняZz, MORDOR, Эпидемия, Александр Ф. Скляр, ТАЙМ-АУТ, Юлия Андреева и группа «Архипелаг», МЭЙТИ и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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