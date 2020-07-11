Тамбовчанам запретили купаться в фонтане на площади Льва Толстого

11 Июль 2020 2020-07-11T11:00:08+03:00

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С наступлением жары юные тамбовчане облюбовали фонтан, расположенный на площади Льва Толстого, и с удовольствием купаются там. Между тем, предупреждает администрация города, фонтан — не плавательный бассейн и находиться в нем категорически запрещено.

- Фонтан представляет собой электрическую установку с большим количеством специального оборудования — это и кольца, и насосы, и всякие форсунки. Поэтому помимо поражения электрическим током, во время купания в фонтане можно получить различные механические повреждения и травмы, - говорит заместитель генерального директора по благоустройству муниципального учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения» Елена Бастрыкина. - Кроме того, с санитарно-эпидемиологической точки зрения вода в фонтане не предназначена для купания — велик риск заражения различными заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU