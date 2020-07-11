В Тамбовской области разрешили работу детских лагерей и собрания собственников жилья
10 июля в Тамбовской области сняли еще часть ограничений, введенных ранее из-за угрозы коронавируса. Соответствующее постановление подписал глава администрации региона Александр Никитин. Так, теперь разрешается проводить общие собрания собственников многоквартирных домов в очно-заочной форме. При этом необходимо соблюдать дополнительные санитарные меры.
Также с 10 июля в области могут начать работу детские санаторно-курортные учреждения (санатории) и оздоровительные лагеря.
Деятельность пансионатов, домов отдыха, санаториев и гостиниц, расположенных на территории области, по-прежнему приостановлена.
- Несмотря на смягчение ограничительных мер, рекомендовано внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать ранее установленные предписания. Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим ряд хронических заболеваний, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. При этом все без исключения граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах (транспорте, магазине и т. п.) и соблюдать социальное дистанцирование, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU