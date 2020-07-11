2020-07-11T10:00:25+03:00
Общество

В Тамбовской области разрешили работу детских лагерей и собрания собственников жилья

Нововведения начали действовать с 10 июля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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10 июля в Тамбовской области сняли еще часть ограничений, введенных ранее из-за угрозы коронавируса. Соответствующее постановление подписал глава администрации региона Александр Никитин. Так, теперь разрешается проводить общие собрания собственников многоквартирных домов в очно-заочной форме. При этом необходимо соблюдать дополнительные санитарные меры.

Также с 10 июля в области могут начать работу детские санаторно-курортные учреждения (санатории) и оздоровительные лагеря.

Деятельность пансионатов, домов отдыха, санаториев и гостиниц, расположенных на территории области, по-прежнему приостановлена.

- Несмотря на смягчение ограничительных мер, рекомендовано внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать ранее установленные предписания. Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим ряд хронических заболеваний, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. При этом все без исключения граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах (транспорте, магазине и т. п.) и соблюдать социальное дистанцирование, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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