Тамбовчане могут пополнить транспортные карты через любой банк

11 Июль 2020 2020-07-11T12:31:10+03:00

Сделать это можно с помощью специального приложения

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У пользователей транспортных карт в Тамбовской области появилась возможность пополнения электронных проездных в мобильном приложении «Транспортная карта», реализованном на платформах iOS и Android. Пополнение возможно с помощью карт Visa, «Мир» и Mastercard, выпущенных любым банком России.

С помощью приложения «Транспортная карта» также можно контролировать баланс транспортной карты и просматривать историю поездок и историю пополнений, хранить фискальные чеки за поездки.

Кроме того, с 30 июня действует акция «С Masterсard поездки дешевле!», благодаря которой каждая поездка оплаченная Mastercard любого банка обходится пассажирам на 2 рубля дешевле. Акция продлится по 30 сентября 2020 года включительно.

- По информации управления автомобильных дорог и транспорта области, доля поездок, оплаченных бесконтактными банковскими картами любых банков составляет 44 процента, социальными транспортными картами оплачивается около 37 процентов поездок в общественном транспорте, едиными транспортными картами – 19 процентов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Примерно 70 процентов поездок оплачивается в безналичной форме.

ИСТОЧНИК KP.RU