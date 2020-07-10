Житель Ставрополья обокрал «Почту России» в Тамбовской области

10 Июль 2020 2020-07-10T17:02:42+03:00

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В Мичуринске полицейские задержали жителя Ставропольского края, находившегося в федеральном розыске. Как оказалось, 48-летний мужчина украл 45 000 рублей из помещения «Почты России» на улице Интернациональной. Кроме того, оперативники установили его причастность к еще двум фактам краж из магазинов на территории наукограда.

- Ранее он уже был неоднократно судим, и в наш регион приехал, скрываясь от полиции Ставрополья. Преступник помещен в следственный изолятор, где будет ожидать суда по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU