В Мичуринске росгвардейцы задержали водителя, петлявшего по дороге

10 Июль 2020 2020-07-10T18:00:31+03:00

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Сотрудники отдела вневедомственной охраны по городу Мичуринску на улице Гоголевской задержали и передали инспекторам ГИБДД 36-летнего водителя иномарки, который во время управления машиной грубо нарушал ПДД – постоянно выезжал на полосу встречного движения. Впоследствии задержанный отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

- Материалы административного дела направлены для рассмотрения в суд для принятия законного решения, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU