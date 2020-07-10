В Мичуринске росгвардейцы задержали водителя, петлявшего по дороге
Проходить медосвидетельствование мужчина отказался
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Сотрудники отдела вневедомственной охраны по городу Мичуринску на улице Гоголевской задержали и передали инспекторам ГИБДД 36-летнего водителя иномарки, который во время управления машиной грубо нарушал ПДД – постоянно выезжал на полосу встречного движения. Впоследствии задержанный отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
- Материалы административного дела направлены для рассмотрения в суд для принятия законного решения, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU