2020-07-10T16:03:35+03:00
Спорт

В Мичуринске отремонтируют футбольное поле на стадионе «Локомотив»

Работы обойдутся в 15 млн рублей
Ксения АЛЕШИНА
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Первые матче на обновленном поле состоятся осеньюПервые матче на обновленном поле состоятся осеньюФото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
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На стадионе «Локомотив» в Мичуринске приступили к реконструкции футбольного поля. Работы идут в рамках реализации национального проекта «Спорт – норма жизни», который входит в нацпроект «Демография».

- Подрядная организация в настоящий момент приступила к выполнению работ по демонтажу искусственного покрытия одного из полей, завозятся строительные материалы и все необходимые компоненты для дальнейшей укладки нового покрытия, - сообщили в управлении по физической культуре и спорту Тамбовской области.

Планируется, что уже осенью этого года мичуринские футболисты смогут провести первые матчи на обновленном поле. Стоимость его реконструкции составит около 15 миллионов рублей (средства областного и федерального бюджетов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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