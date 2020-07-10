В Мичуринске отремонтируют футбольное поле на стадионе «Локомотив»
На стадионе «Локомотив» в Мичуринске приступили к реконструкции футбольного поля. Работы идут в рамках реализации национального проекта «Спорт – норма жизни», который входит в нацпроект «Демография».
- Подрядная организация в настоящий момент приступила к выполнению работ по демонтажу искусственного покрытия одного из полей, завозятся строительные материалы и все необходимые компоненты для дальнейшей укладки нового покрытия, - сообщили в управлении по физической культуре и спорту Тамбовской области.
Планируется, что уже осенью этого года мичуринские футболисты смогут провести первые матчи на обновленном поле. Стоимость его реконструкции составит около 15 миллионов рублей (средства областного и федерального бюджетов).
ИСТОЧНИК KP.RU