В Сосновской ЦРБ тамбовчанке две недели не могли поставить диагноз: у женщины оказалась двухсторонняя пневмония

10 Июль 2020 2020-07-10T15:21:37+03:00

Только после обращения за платной медпомощью причину недомогания выяснили и пациентку экстренно положили в больницу

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Жительница Сосновского района не смогла получить качественную помощь в местной больнице. С середины апреля женщина несколько раз обращалась в лечебную организацию, однако участковый терапевт за 2 недели амбулаторного наблюдения так и не поставила ей диагноз. Пациентка, страдает заболеванием органов дыхания, ее состояние ухудшалось, а температура не спадала. Все это происходило на фоне распространения коронавирусной инфекции и в Сосновском районе заразившиеся ей на тот момент уже были. Опасаясь за свое здоровье, женщина отправилась в Тамбов и за деньги прошла обследование. В областном центре ей сразу же поставили диагноз «двухсторонняя пневмония» и дали направление на экстренную госпитализацию. В тот же день пациентку положили в Рассказовскую ЦРБ, куда она приехала самостоятельно.

С жалобой на врачей Сосновской ЦРБ пациентка обратилась к Уполномоченному по правам человека Владимиру Репину. Омбудсмен обратился к руководству регионального управления здравоохранения и в филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» с рекомендациями провести тщательную проверку по поступившей жалобе.

После проверки в управлении здравоохранения сделали вывод, что жалоба тамбовчанки вполне обоснованна. После этого участкового врача ТОГБУЗ «Сосновская ЦРБ» привлекли к дисциплинарной ответственности за недостаточный контроль за течением заболевания пациента. Главврачу учреждения поручили разобрать факт некачественного оказания медицинской помощи на врачебной конференции и не допускать их впредь.

Экспертизу провели и в страховой компании. Там также подтвердили факт ненадлежащего оказания медицинской помощи.

- К медицинской организации применили финансовые санкции в соответствии с действующим законодательством, - сообщают в аппарате Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU