11 пляжей Тамбовской области не соответствуют санитарным нормам
В Тамбовской области 11 пляжей не прошли проверку регионального управления Роспотребнадзора. По данным на 10 июля, четыре пляжа в областном центре не пригодны для купания:
- левый берег канала реки Цна в районе улицы Гоголя, 1, пляж «Эльдорадо» (по микробиологическим показателям);
- правый берег реки Цны на Рассказовском шоссе в районе «Кривого» моста, пляж «Изумрудный» (по микробиологическим показателям);
- правый берег канала реки Цны в районе первого моста по Рассказовскому шоссе, пляж «Лагуна» (по микробиологическим показателям);
- карьер «Ласковский» пляжная зона со стороны парка «Победы» (по паразитологическим показателям).
В Тамбовском районе не рекомендовано купаться в следующих местах:
- р. Цна, пляж «Бокинский» с. Бокино (по паразитологическим показателям);
- пруд «Новолядинский» пляж «Поселковый» (по паразитологическим показателям);
-р. Цна пляж «Татановский» (по санитарно-химическим показателям).
В Бондарском районе специалисты Роспотребнадзора забраковали два места для купания:
-р. Б. Ломовис, с. Бондари (по санитарно-химическим показателям);
-пруд с. Керша (по санитарно-химическим показателям).
В Кирсановском районе не соответствует требованиям санитарного законодательства река Ворона о/л «Мечта» п. Садовка (по санитарно-химическим показателям), а в Уметском районе - пруд а/д Тамбов-Умет (по санитарно-химическим показателям).
ИСТОЧНИК KP.RU