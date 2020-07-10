11 пляжей Тамбовской области не соответствуют санитарным нормам

10 Июль 2020 2020-07-10T17:25:31+03:00

Четыре из них находятся в Тамбове

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В Тамбовской области 11 пляжей не прошли проверку регионального управления Роспотребнадзора. По данным на 10 июля, четыре пляжа в областном центре не пригодны для купания:

- левый берег канала реки Цна в районе улицы Гоголя, 1, пляж «Эльдорадо» (по микробиологическим показателям);

- правый берег реки Цны на Рассказовском шоссе в районе «Кривого» моста, пляж «Изумрудный» (по микробиологическим показателям);

- правый берег канала реки Цны в районе первого моста по Рассказовскому шоссе, пляж «Лагуна» (по микробиологическим показателям);

- карьер «Ласковский» пляжная зона со стороны парка «Победы» (по паразитологическим показателям).

В Тамбовском районе не рекомендовано купаться в следующих местах:

- р. Цна, пляж «Бокинский» с. Бокино (по паразитологическим показателям);

- пруд «Новолядинский» пляж «Поселковый» (по паразитологическим показателям);

-р. Цна пляж «Татановский» (по санитарно-химическим показателям).

В Бондарском районе специалисты Роспотребнадзора забраковали два места для купания:

-р. Б. Ломовис, с. Бондари (по санитарно-химическим показателям);

-пруд с. Керша (по санитарно-химическим показателям).

В Кирсановском районе не соответствует требованиям санитарного законодательства река Ворона о/л «Мечта» п. Садовка (по санитарно-химическим показателям), а в Уметском районе - пруд а/д Тамбов-Умет (по санитарно-химическим показателям).

ИСТОЧНИК KP.RU