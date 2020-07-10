В этом году на Тамбовщине откроют три центра амбулаторной онкологической помощи

10 Июль 2020 2020-07-10T16:29:02+03:00

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В Тамбовской области в 2020 году планируют открыть три центра амбулаторной онкологической медицинской помощи на базе Уваровской, Моршанской ЦРБ и городской больницы им. Брюхоненко в Мичуринске. Уже приобретено 30 единиц медоборудования, в том числе три маммографические системы.

Кроме того, онкологический диспансер в Тамбове оснастили современным высокотехнологичным оборудованием. С начала года в лечебное учреждение поступило 50 единиц медоборудования.

- Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из главных направлений нацпроекта «Здравоохранение». В его рамках до 2024 года в Тамбовской области запланированы открытие 6 центров амбулаторной онкологической помощи, строительство современного онкологического диспансера, повышение качества и доступности медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, развитие системы паллиативной помощи, профилактика онкологических заболеваний, в том числе за счет снижения потребления алкоголя и табака, - сообщили в региональном управлении здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU