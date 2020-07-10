2020-07-10T14:18:57+03:00
Происшествия

Тамбовчанину, развращавшему 13-летнюю школьницу, дали три года колонии

26-летнего молодого человека осудили сразу по четырем статьям УК
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области суд вынес приговор в отношении 26-летнего молодого человека. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 137 УК РФ «Незаконное распространение сведений о частной жизни лица», ч. 2 ст. 242.1 УК РФ «Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», ч. 2 ст. 135 УК РФ «Совершение развратных действий», ч. 2 ст. 133 УК РФ «Понуждение лица к совершению иных действий сексуального характера».

Как установили следствие и суд, в мае 2018 года 13-летняя жительница Тамбовской области в познакомилась в соцсети с молодым человеком, с которым в течение года вела переписку, а также общалась через «Skype». Несмотря на то, что парню был достоверно известен возраст девочки, он переписывался с ней на интимные темы, предлагал вступить с ним в половую связь, а также просил скинуть ее откровенные фотографии, что она и делала,

Затем осужденный стал угрожать школьнице, что если она не пришлет ему интимное видео, то он выставит ее пикантные фото на всеобщее обозрение. Испугавшись, девочка выполнила его требование и предупредила, что больше ничего присылать не будет. После этого молодой человек стал рассылать интимные фото подростка ее друзьям по социальной сети. Узнав об этом, родители потерпевшей обратились в полицию.

- На период следствия фигуранту по ходатайству следствия избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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