За неделю в Тамбовской области клещи покусали более 160 человек
В Тамбовской области по состоянию на 10 июля в медицинские организации обратилось 2289 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 790 детей. За прошедшую неделю членистоногие покусали 165 жителей региона, из которых 58 — дети.
- Анализ случаев присасывания клеща по месту нападения показал, что в 56 % случаев присасывание произошло на территории домовладений, что указывает на необходимость систематического благоустройства приусадебных участков, - сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
При этом за истекший период текущего года в Тамбовской области случаи клещевого вирусного энцефалита, анаплазмоза, эрлихиоза не регистрировались. Специалистами был зафиксирован один случай клещевого вирусного боррелиоза у жителя города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU