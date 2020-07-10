За неделю в Тамбовской области клещи покусали более 160 человек

10 Июль 2020 2020-07-10T13:20:13+03:00

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В Тамбовской области по состоянию на 10 июля в медицинские организации обратилось 2289 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 790 детей. За прошедшую неделю членистоногие покусали 165 жителей региона, из которых 58 — дети.

- Анализ случаев присасывания клеща по месту нападения показал, что в 56 % случаев присасывание произошло на территории домовладений, что указывает на необходимость систематического благоустройства приусадебных участков, - сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

При этом за истекший период текущего года в Тамбовской области случаи клещевого вирусного энцефалита, анаплазмоза, эрлихиоза не регистрировались. Специалистами был зафиксирован один случай клещевого вирусного боррелиоза у жителя города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU