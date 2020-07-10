2020-07-10T11:31:45+03:00
Общество

На Тамбовщине стартовал месячник безопасности на водных объектах

Он проводится с целью снижения несчастных случаев и предотвращения гибели людей на воде
Ксения АЛЕШИНА
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Месячник продлится с 10 по 30 июляМесячник продлится с 10 по 30 июляФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбовской области с 10 июля стартовал месячник безопасности на водных объектах, который продлится до 30 июля. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Никитин. Его главная цель — свести к минимуму гибель людей на воде.

В рамках месячника на Тамбовщине пройдет ряд акций и профилактических мер. Например, специалисты проверят готовность спасательных станций и постов к оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде. Также они проведут техническое освидетельствование пляжей и т. п.

- В местах, опасных для купания, будут выставлены предупреждающие аншлаги. Представители органов местного самоуправления проведут встречи с людьми, на которых разъяснят правила поведения на водных объектах, организуют спасательные посты и станции на муниципальных пляжах. Большое значение придается обучению детей плаванию, для этого организуют специальные пункты, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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