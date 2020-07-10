2020-07-10T12:30:34+03:00
Общество

В Тамбове аптека, магазин и два жилых дома останутся без холодной воды

В областном центре пройдут ремонтные работы
Ксения АЛЕШИНА
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По информации АО «Тамбовские коммунальные системы», в Тамбове проведут ремонтные работы на сетях водоснабжения по улице Советская — Куйбышева. В связи с этим магазин, аптека и два жилых дома останутся без холодной воды. Ее отключат по следующим адресам:

- ул. Советская, 134/2, (магазин «Белорусские колбасы»);

- ул. Куйбышева, 40, к.1 (аптека «Надежда-Фарм»);

- жилые дома по улице Карла Маркса, 175 -А к.4 и 175 - А к.5.

Холодное водоснабжение будет отключено с 23.00 11 июля года и до окончания работ (ориентировочно до 14:00 12 июля).

ИСТОЧНИК KP.RU

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