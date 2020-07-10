2020-07-10T10:49:59+03:00
Происшествия

В Тамбове столкнулись автобус и легковушка

В аварии пострадал 50-летний водитель «ВАЗ»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водителю "ВАЗ" помощь оказали на месте ДТПВодителю "ВАЗ" помощь оказали на месте ДТПФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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9 июля в 15 часов на ул. Авиационной произошло столкновение автобуса «ЛиАЗ», которым управлял 37-летний водитель, и легкового автомобиля «ВАЗ-21120». За рулем этой машины находился 50-летний мужчина.

- В результате аварии травмы получил водитель автомобиля «ВАЗ-21120», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – На месте происшествия его осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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