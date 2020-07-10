2020-07-10T10:10:47+03:00
Общество

Тамбовские выпускники сдают профильную математику

Экзамен выбрали больше 2 тысяч человек
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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10 июля тамбовские выпускники сдают экзамен по математике профильного уровня. В управлении образования и науки Тамбовской области уточнили, что этот предмет выбрали более 2 тысяч человек. ЕГЭ по математике стал третьим по популярности после русского языка и обществознания.

Напомним, в этом году аттестаты об окончании школы были выданы всем выпускникам - экзамен по базовой математике сдавать не требуется. Непосредственно выбор экзаменов связан с профилем вуза, в который одиннадцатиклассники планируют поступать.

Для проведения ЕГЭ по профильной математике в Тамбовской области открыты 22 пункта проведения экзаменов в школах. Три пункта оборудованы на дому - для тех участников, кто по состоянию здоровья не может присутствовать на ЕГЭ в школе. Экзамен по математике профильного уровня длится 3 часа 55 минут. Его результаты будут известны через две недели.

- Во время проведения основного периода единого государственного экзамена ребята уже продемонстрировали свои знания по нескольким предметам: русскому языку, литературе, информатике и географии, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Процесс сдачи прошел на высоком организационном уровне, с соблюдением всех требования безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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