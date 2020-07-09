2020-07-09T19:14:45+03:00
Общество

«Бессмертный полк» в Тамбове пройдет 26 июля по новому маршруту

Дистанция между участниками шествия должна быть не меньше 1,5 метров
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Шествие растянется от памятника Зое Космодемьянской до парка ПобедыШествие растянется от памятника Зое Космодемьянской до парка ПобедыФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбове с соблюдением всем мер предосторожности пройдет «Бессмертный полк». Шествие состоится 26 июля. Изменится его маршрут – от памятника Зое Космодемьянской до парка Победы. Это позволит соблюдать между участниками акции социальную дистанцию в 1,5 метра.

Напомним, обычно «Бессмертный полк» проходит 9 мая, но в этом году из-за угрозы коронавируса шествие перенесли на 26 июля.

- Ежегодно «Бессмертный полк» объединяет десятки тысяч жителей области, которые хранят память о своих родственниках героях, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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