«Бессмертный полк» в Тамбове пройдет 26 июля по новому маршруту

9 Июль 2020 2020-07-09T19:14:45+03:00

Дистанция между участниками шествия должна быть не меньше 1,5 метров

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В Тамбове с соблюдением всем мер предосторожности пройдет «Бессмертный полк». Шествие состоится 26 июля. Изменится его маршрут – от памятника Зое Космодемьянской до парка Победы. Это позволит соблюдать между участниками акции социальную дистанцию в 1,5 метра.

Напомним, обычно «Бессмертный полк» проходит 9 мая, но в этом году из-за угрозы коронавируса шествие перенесли на 26 июля.

- Ежегодно «Бессмертный полк» объединяет десятки тысяч жителей области, которые хранят память о своих родственниках героях, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU