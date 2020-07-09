«Бессмертный полк» в Тамбове пройдет 26 июля по новому маршруту
В Тамбове с соблюдением всем мер предосторожности пройдет «Бессмертный полк». Шествие состоится 26 июля. Изменится его маршрут – от памятника Зое Космодемьянской до парка Победы. Это позволит соблюдать между участниками акции социальную дистанцию в 1,5 метра.
Напомним, обычно «Бессмертный полк» проходит 9 мая, но в этом году из-за угрозы коронавируса шествие перенесли на 26 июля.
- Ежегодно «Бессмертный полк» объединяет десятки тысяч жителей области, которые хранят память о своих родственниках героях, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU