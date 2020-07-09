Ограничения из-за коронавируса на Тамбовщине продлили до 17 июля

9 Июль 2020 2020-07-09T18:16:46+03:00

Есть и послабления: гостям разрешили присутствовать на свадебных церемониях, а стоматологиям – принимать пациентов по предварительной записи

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В Тамбовской области внесли изменения в постановление об ограничительных мерах, введенных на территории региона в марте этого года. Согласно новой редакции документа, подписанного губернатором Александром Никитиным, режим повышенной готовности продлевается до 17 июля. Вместе с тем, постановление предусматривает послабления. Так, на церемонии заключения брака теперь разрешат присутствовать гостям, но приглашенных должно быть не больше 5 человек. Разрешена работа стоматологий, в том числе деятельность индивидуальных предпринимателей, которые оказывают такие услуги. Приме будет осуществляться по предварительной записи.

Также стало известно, что в Тамбове точно состоится акция «Бессмертный полк», запланированная на 26 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU