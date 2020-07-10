2020-07-10T09:31:02+03:00
Общество

В Тамбове ремонтируют теплосети

Мастера заменяют изношенные трубы на более качественные
Ксения АЛЕШИНА
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В областном центре МУП «Тамбовтеплосервис» идут работы по ремонту теплосетей. Один из адресов, по которому трудятся мастера - улица Ивана Франко, 20. Известно, что здесь заменят порядка 70 метров трубы. После того, как тепловики завершат свою часть, а это будет ориентировочно через две недели, во дворе начнутся работы по благоустройству, т.к он вошел в программу «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, по адресу Островитянова,17 тепловики работают параллельно с подрядчиком, который занимается капремонтом двора.

- В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство дворовой территории. Чтобы в осенне-зимний период не нарушить новое асфальтобетонное покрытие, нами было принято решение о полной замене тепловой сети на данный жилой дом. В рамках инвестиционной программы у нас запланировано 17 объектов, не считая опрессовки, в активной фазе сейчас работаем на 4 объектах: Ивана Франко, 20, Островитянова, 17, Рылеева, 100Б и Покровская, 2,3. Со следующей недели приступим к ул. Физкультурников,1, - сказал генеральный директор МУП «Тамбовтеплосервис» Максим Писарогло.

Таким образом, мастера заменят старые трубы на новые и более качественные материалы с высокой износостойкостью. К их укладке приступят также и во дворе дома по ул. Рылеева, 100Б. Здесь проложат новый трубопровод систем отопления и горячего водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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