Тамбовская семья через суд добилась зачисления дочери в 1-й класс

9 Июль 2020 2020-07-09T17:31:37+03:00

Возможно, это не последний иск к школам на севере города, где не хватает мест Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

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8 июля в Октябрьском районном суде Тамбова прошло судебное заседание по рассмотрению административного иска родителей ребенка к школе №1 «Школа Сколково-Тамбов».

Родители девочки ещё в январе текущего года обратились в администрацию образовательной организации по вопросу зачисления дочери в 1 класс на предстоящий учебный 2020/2021 год, поскольку семья фактически проживала на территории, за которой закреплена «Школа Сколково-Тамбов». Кроме того, в одном из старших классов этой школы уже обучается сестра будущей первоклассницы. По закону проживание на закрепленной за школой территории, и наличие старших братьев или сестер является преимуществом для приема ребенка в школу.

Однако семье отказали в зачислении их дочери в 1 класс, поскольку они якобы с опозданием обратились в образовательную организацию, в которой уже не было свободных мест для зачисления. Родители обратились с жалобой к Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области Владимиру Репину. Омбудсмен, ознакомившись с ситуацией, пришел к выводу, что права ребенка при решении вопроса о зачислении его в школу были нарушены. А поскольку администрация «Школы Солково-Тамбов» отказалась пересматривать своё решение, Уполномоченный порекомендовал родителям обжаловать его в судебном порядке, в аппарате омбудсмена семье помогли собрать исковые документы, представители аппарата поддержали требования семьи в суде.

- Суд первой инстанции, изучив позиции сторон и исследовав представленные доказательства, вынес решение о полном удовлетворении заявленных исковых требований, в том числе признал незаконным решение администрации школы №1 «Школа Сколково-Тамбов» и обязал её зачислить ребенка в 1 класс данной образовательной организации, - рассказали в аппарате Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области. - Таким образом, было восстановлено нарушенное право ребенка на получение образования.

ИСТОЧНИК KP.RU