Тамбовчан ждет отключение электроэнергии на 11 улицах
В Тамбове из-за проведения неотложных аварийно-восстановительных работ 10 июля отключат свет на 11 улицах. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, подача электроэнергии потребителям будет прекращена по следующим адресам:
с 10 до 13 часов
- по ул. Киквидзе, д.71 В, Г;
с 9 до 16 часов
- по ул. Заводской, д.1-29;
- по ул. Широкой, д.10-12;
- по ул. Степной, д.21-25;
- по ул. 1 Линия, д.3-16;
- по ул. 2 Линия, д.1-22;
- по ул. Петропавловской, д.50-62;
с 9 до 13 часов
- по ул. Затонной, д.3-20;
- по ул. Луговой, д.1-10;
- по ул. Земляной вал, д.1-25;
- по пер. Дворики, д.1-21
ИСТОЧНИК KP.RU