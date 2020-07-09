Тамбовчан ждет отключение электроэнергии на 11 улицах

9 Июль 2020 2020-07-09T18:00:05+03:00

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В Тамбове из-за проведения неотложных аварийно-восстановительных работ 10 июля отключат свет на 11 улицах. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, подача электроэнергии потребителям будет прекращена по следующим адресам:

с 10 до 13 часов

- по ул. Киквидзе, д.71 В, Г;

с 9 до 16 часов

- по ул. Заводской, д.1-29;

- по ул. Широкой, д.10-12;

- по ул. Степной, д.21-25;

- по ул. 1 Линия, д.3-16;

- по ул. 2 Линия, д.1-22;

- по ул. Петропавловской, д.50-62;

с 9 до 13 часов

- по ул. Затонной, д.3-20;

- по ул. Луговой, д.1-10;

- по ул. Земляной вал, д.1-25;

- по пер. Дворики, д.1-21

ИСТОЧНИК KP.RU