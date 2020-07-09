2020-07-09T15:40:33+03:00
Общество

На Рассказовском шоссе Тамбова скоро закончится ремонт

Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Работы ведутся с опережением графикаРаботы ведутся с опережением графикаФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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На Рассказовском шоссе подрядчик приступил к укладке верхнего слоя асфальтобетона. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

К укладке верхнего слоя приступили ночью с 7 на 8 июля. В работах задействовано два асфальтоукладчика и пять катков. Верхний слой покрытия выполнен с помощью щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15, который отличается более высокими эксплуатационными характеристиками. Кроме того, они завершаются работы по устройству технических и пешеходных тротуаров. Ранее дорожники провели фрезерование старого покрытия и уложили выравнивающий слой.

Работы ведут на участке от Степана Разина до Пригородного леса. Его общая протяженность составляет 4 километра. Здесь планируют уложить новый асфальт, укрепить обочины, обустроить пешеходные тротуары и установить 6 светофоров, что позволит повысить безопасность дорожного движения. Стоимость контракта составляет 118 миллионов рублей. Ранее дорожники обещали закончить все работы к 1 сентября.

Над каждым этапом работ организован строгий контроль. На объект постоянно выезжают представители управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области, заказчика, которым выступает МКУ «Дирекция городских дорог», а также активисты национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Всего в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тамбовской области запланировано привести в порядок 34,35 километра автомобильных дорог регионального и местного значений, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Работы запланированы на 16 объектах, три из которых – участки региональных трасс, а остальные улицы областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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