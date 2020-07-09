В Котовске прокуроры пытаются заблокировать сайты, на которых учат делать взрывчатку

9 Июль 2020 2020-07-09T16:29:42+03:00

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Прокуратура Котовска во время мониторинга сети Интернет выявила два сайта, на которых в открытом доступе размещена подробная информация об изготовлении взрывчатки.

При этом статьей 223.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделку или ремонт взрывных устройств.

- Установить владельцев данных сайтов не представляется возможным. В этой связи прокуратура направила в суд два исковых заявления о признании запрещенной к распространению на территории Российской Федерации информации об изготовлении взрывных устройств и ограничению доступа к указанным сайтам, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU