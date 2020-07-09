В Котовске прокуроры пытаются заблокировать сайты, на которых учат делать взрывчатку
Прокуратура Котовска во время мониторинга сети Интернет выявила два сайта, на которых в открытом доступе размещена подробная информация об изготовлении взрывчатки.
При этом статьей 223.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделку или ремонт взрывных устройств.
- Установить владельцев данных сайтов не представляется возможным. В этой связи прокуратура направила в суд два исковых заявления о признании запрещенной к распространению на территории Российской Федерации информации об изготовлении взрывных устройств и ограничению доступа к указанным сайтам, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU