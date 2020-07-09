Двоих жителей Тамбовщины оштрафовали за оскорбления знакомых

В Тамбовской области двое сельчан привлечены к административной ответственности за оскорбление своих знакомых. В первом случае житель поселка Первомайский Знаменского района 9 мая текущего года, вечером, нагрубил своей соседке с балкона.

Проверка по жалобе другой жительницы поселка Первомайское установила, что в ходе телефонного разговора со знакомой, последняя также высказывала в ее адрес оскорбительные слова, что стало основанием для возбуждения в отношении нее административного производства по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».

- По результатам рассмотрения административных материалов оба правонарушителя привлечены к административной ответственности в виде штрафа, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.