2020-07-09T13:42:25+03:00
Спорт

Тамбовщине выделят более 200 млн рублей на создание условий для занятия спортом

Регион получит деньги на реализацию федерального проекта «Спорт - норма жизни»
Ксения АЛЕШИНА
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В этом году на мероприятия федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» Тамбовская область получит 205 миллионов рублей из федерального и областного бюджета.

По информации начальника регионального управления по физической культуре и спорту Михаила Белоусова, данный проект успешно реализуется на Тамбовщине, и замечаний со стороны федерального центра к области нет.

- По федеральному проекту «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» завершается реконструкция беговых дорожек стадиона в рабочем поселке Знаменка. К завершению подходит и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Мичуринске. В том же наукограде ведется реконструкция футбольного поля и беговых дорожек стадиона «Олимп» и реконструкция футбольного поля стадиона «Локомотив». Начаты работы по строительству площадок ГТО в разных населенных пунктах региона, - сказал Михаил Белоусов.

Так, помимо строительства и реконструкции спортивных объектов, нацпроект поможет улучшить материально-техническую базу тренировочного процесса. К примеру, в этом году будет закуплено современное оборудование для спортшколы №4 «Мичуринск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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