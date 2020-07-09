2020-07-09T15:05:10+03:00
Общество

В Мичуринске приводят в порядок территорию у памятника зенитчицам

На благоустройство потратят около 600 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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Завершить работы планируют к концу июляЗавершить работы планируют к концу июляФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В Мичуринске идут работы по благоустройству прилегающей к памятнику зенитчицам территории. На эти цели планируют потратить порядка 600 тысяч рублей. Известно, что работы продлятся до конца июля.

- На сегодня здесь осуществляются подготовительные работы, подрядчиком демонтировано старое покрытие дорожек и основной площадки у памятника. После планирования территории приступят к укладке плиточного покрытия, должны появиться и малые архитектурные формы. Несколько скамеек установят под сенью растущей здесь ивы, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

Добавим, что обновление памятника зенитчицам в микрорайоне «Кочетовка» стало возможным благодаря проекту «Народная инициатива». По результатам опроса населения, было принято решение в текущем году обновить три мемориала в наукограде. Первым стало воинское захоронение на улице Мичурина, памятник зенитчицам оказался вторым объектом из списка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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