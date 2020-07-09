2020-07-09T13:01:37+03:00
Происшествия

Тамбовчане воруют стройматериалы у дорожников

У рабочих пропадают бордюры, тротуарная плитка, крышки колодцев, щебень и песок
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В областном центре, где сейчас ведется масштабное дорожное строительство, участились случаи воровства строительных материалов. Предметами краж, по словам сотрудников муниципального учреждения «Дирекция городских дорог», становятся бордюрные камни, тротуарная плитка, металлические решетки дождеприемников и даже крышки колодцев. Воруют также сыпучие строительные материалы - щебень и песок.

За последний месяц бдительные горожане зафиксировали несколько случаев краж имущества подрядных организаций, которые в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и заключенного муниципального контракта производят ремонт улицы Советской.

- Во время производства работ, до их полного выполнения и приемки заказчиком, все строительные материалы находятся в собственности подрядчика. Он несет за них ответственность, - говорит начальник отдела по контролю за строительством и ремонтом дорог муниципального учреждения «Дирекция городских дорог» Антон Устинов. - Но в результате краж подрядчикам приходится нести убытки. Поэтому сейчас места складирования материалов находятся под охраной, подрядчик старается привозить их на объект непосредственно в момент использования. Ну и конечно же по фактам совершенных краж уже есть обращения в органы полиции. Надеемся, что виновные будут найдены, а убытки возмещены.

Чаще всего горожане воруют тротуарную плитку. За кражу плитки по закону предусмотрен штраф до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тысяч рублей; либо административный арест на срок до пятнадцати суток; либо обязательные работы на срок до 120 часов.

В случае, если украденная плитка стоила более 2000 рублей, наступает гораздо более серьезная ответственность – уголовная. Это штраф до восьмидесяти тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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