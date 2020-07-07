2020-07-07T14:32:38+03:00
Политика

Шестым кандидатом на пост губернатора Тамбовской области стал Гагик Овсепян

Его кандидатуру выдвинула региональная «Коммунистическая партия социальной справедливости»
Ксения АЛЕШИНА
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Гагик ОвсепянГагик Овсепян
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Как сообщает избирательная комиссия Тамбовской области, шестой кандидат на пост губернатора региона Гарик Робертович Овсепян, выдвинутый региональным отделением «Коммунистической партии социальной справедливости», предоставил необходимые документы в избирком. Напомним, ранее документы уже подали Александр Никитин, Игорь Телегин, Павел Плотников, Андрей Жидков и Сергей Клишин. Выборы губернатора Тамбовской области состоятся 13 сентября этого года.

Фото облизбиркома

ИСТОЧНИК KP.RU

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