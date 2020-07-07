В Тамбове с моста на Рассказовском шоссе в реку спрыгнул мужчина: спасти его не удалось

7 Июль 2020 2020-07-07T11:29:05+03:00

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В Тамбове утонул мужчина, который, несмотря на запрещающие аншлаги, спрыгнул с моста на Рассказовском шоссе. Сообщение о ЧП поступило 7 июля в 9 часов 22 минуты в ГУ МЧС от очевидцев, отдыхающих на пляже «Лагуна». Люди рассказали, что после прыжка мужчина не выплыл на поверхность.

- На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы: бригада скорой медицинской помощи, водолазная группа спасательной станции города Тамбова, оперативная группа ГУ МЧС России по Тамбовской области, инспектора ГИМС, сотрудники полиции, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Приступили к поискам, спустя 1 час 15 минут со дна канала реки Цны на поверхность подняли тело мужчины, медики констатировали смерть. Личность погибшего устанавливается. На месте работает следственная группа. Главное управление МЧС России по Тамбовской области напоминает о запрете на купание в необорудованных местах и соблюдении правил безопасности на водных объектах.

Прыжки с моста в воду запрещеныФото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU