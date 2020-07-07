2020-07-07T10:22:02+03:00
Общество

В мэрии Тамбова появился заместитель по вопросам ЖКХ

Эту должность занял экс-директор Дагестанской сетевой компании «Россети Северный Кавказ» Владимир Сыщиков
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Владимир СыщиковВладимир СыщиковФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В мэрии города Тамбова появился заместитель главы администрации, который будет курировать вопросы ЖКХ. Эту должность занял Владимир Сыщиков.

Владимир Александрович имеет высшее профессиональное образование по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» («инженер-электрик»), полученное в ТГТУ. Кроме этого Владимир Сыщиков получил дополнительное образование по программе MBA в Московском областном институте управления и права по специальности «Управление энергетической компанией в рыночной экономике». Также повышал квалификацию в Ивановском государственном энергетическом институте им. В.И.Ленина по специальности «Подготовка руководителей организаций энергетической отрасли».

Его общий стаж в энергетике 25 лет. Занимал руководящие должности в различных организациях, в том числе был начальником района электрических сетей, затем главным инженером и директором филиала «Жердевские электрические сети» АО «Тамбовэнерго». На протяжении 8 лет являлся заместителем генерального директора-директором филиала ОАО «МРСК- Центра» - «Тамбовэнерго». С августа 2019 года - управляющий директор Дагестанской сетевой компании «Россети Северный Кавказ». Награжден Почетной грамотой Тамбовской областной Думы, благодарностью администрации Тамбовской области и нагрудным знаком «За трудовые достижения», удостоен почетного звания «Почетный энергетик» и ордена «Доблести».

- К исполнению обязанностей заместителя главы администрации города Тамбова Владимир Сыщиков приступил 7 июля 2020 года, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Соответствующее постановление подписано главой Тамбова Наталией Макаревич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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