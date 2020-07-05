В Тамбовской области коронавирус нашли еще у 43 жителей региона

5 Июль 2020 2020-07-05T10:55:02+03:00

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В Тамбовской области 5 июля зарегистрировали 43 новых случая заражения коронавирусом. Из них 10 мужчин, 31 женщина, двое детей (девочка и мальчик 8 лет). Возраст взрослых от 22 до 92 лет. Прибывших из других регионов нет, все контактировали с инфицированными. Всего в регионе заразились коронавирусом 4944 человек, из них 1736 без клинических проявлений.

3358 выздоровели: 1579 выписаны из стационара, 1779 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению. 25 пациентов умерли. На госпитализации находятся 430 тамбовчан, из них диагноз «пневмония» у 313 человек.

На домашнем карантине 2926 жителей региона (из них подтверждённых случаев - 1131, они входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому - 12 727. Выписаны из больниц - 2425. Всего обследованных - 18 605.

ИСТОЧНИК KP.RU