В Мичуринске строят парк-набережную

4 Июль 2020 2020-07-04T10:51:46+03:00

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В Мичуринске продолжается работа над созданием уникального ландшафтного парка-набережной. В 2019-м наукоград стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На реконструкцию набережной из федерального бюджета он получил 85 миллионов рублей. И сейчас подрядная организация реализует один из самых интересных и необычных этапов проекта – создание экотроп.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска, около полусотни металлических свай уже установлены по береговой линии реки Лесной Воронеж в микрорайоне Донское. Они послужат своего рода каркасом для последующего обустройства экотроп. Благодаря реализации масштабного проекта территорию в Мичуринске планируется благоустроить и превратить в комфортную прогулочную зону. Экотропы будут «изюминкой» набережной. На первом этапе длина маршрута составит порядка 400 метров.

В проект включено строительство пешеходных переправ, проездов, тротуаров и площадок. Установят здесь и малые архитектурные формы. Благоустроенную набережную оборудуют каскадами турников, перекладинами для отжимания, брусьями, спортивными комплексами, необходимым снаряжением для пляжного волейбола. Протяженность благоустраиваемой территории по концепции долгосрочного проекта составит более 3 километров.

- Стоимость всех запланированных мероприятий по благоустройству набережной составит 167,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU