На Тамбовщине установили особый противопожарный режим

3 Июль 2020 2020-07-03T17:00:26+03:00

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В Тамбовской области установили особый противопожарный режим в связи с резким повышением среднесуточных температур и установившейся сухой погодой. Он продлится 20 дней.

Согласно постановлению администрации региона, подписанного губернатором Александром Никитиным, в лесах запрещено разжигать костры, проводить сельскохозяйственные палы и выжигать сухую траву на территории, прилегающей к лесному фонду.

Также нельзя разводить открытый огонь в населенных пунктах, за исключением случаев его использования для приготовления пищи в несгораемых емкостях (мангалы и жаровни).

- Управлению лесами области поручено организовать охрану и защиту лесов наземными и авиационными методами, обеспечить исчерпывающие меры для своевременного обнаружения и ликвидации очагов возгорания, а также ограничить нахождение граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU