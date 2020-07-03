2020-07-03T17:38:47+03:00
Происшествия

В Тамбове полицейские обнаружили 14 тайников с наркотиками

Их сделали двое молодых людей 21 и 24 лет
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове полицейские задержали двоих парней в возрасте 21 и 24 лет, которые сделали в областном центре 14 тайников с наркотиками, большая часть из которых находилась на севере города.

В каждом из тайников находилось от полграмма до трех граммов гашиша. Всего стражи порядки изъяли 40 граммов синтетического гашиша а также несколько граммов метилэфедрона.

Кроме того, во время личного досмотра у парней нашли свертки с наркотиками разного веса, предназначенные для распространения бесконтактным способом. Экспертиза подтвердила, что изъятым веществом является синтетический гашиш общим весом 22 грамма.

- Все наркотические средства изъяты. Устанавливается местонахождение других возможных тайных мест, где подозреваемые прятали наркотик для бесконтактного сбыта. В соответствии с нормами уголовного законодательства тамбовчанам может грозить до двадцати лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В отношении тамбовчан возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовская станция скорой помощи получила бокс для перевозки больных коронавирусом
В Тамбове полицейские обнаружили 14 тайников с наркотиками
На Тамбовщине установили особый противопожарный режим
В Тамбовской области подростки обокрали зека
Стела в парке культуры и отдыха Тамбова начала обратный отсчет времени до единого дня голосования
Четыре пляжа в Тамбове забраковал Роспотребнадзор
Прокуратура Мичуринска начала проверку после аварии с двумя погибшими подростками
В Тамбовской области разрешили работу летних кафе
Две тамбовчанки стали жертвами мошенников при сдаче квартир в аренду
Фирму, которая должна была обеспечить сохранность дома Теннис в Тамбове, собираются признать недобросовестным поставщиком
Тамбовчанин угнал автомобиль на глазах у его владельца
Двое подростков погибли при столкновении мопеда и фуры