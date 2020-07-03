В Тамбовской области разрешили работу летних кафе

3 Июль 2020 2020-07-03T13:18:50+03:00

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В Тамбовской области продолжается поэтапное снятие ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Губернатор Александр Никитин внес очередные изменения в постановление №233. В соответствии с документом, режим самоизоляции для тамбовчан старше 65 лет продлевается до 9 июля. Такое же ограничение действует для людей, имеющих хронические заболевания.

Постановлением разрешается деятельность организаций общественного питания, которые оказывают услуги на свежем воздухе. Речь идет о сезонных (летних) кафе, террасах, верандах. Также могут возобновить свою работу физкультурно-оздоровительные организации: бани, солярии, душевые, салоны для снижения веса и др. Разрешено оказывать плановую стоматологическую помощь в областных государственных учреждениях здравоохранения, при условии соблюдения методических рекомендаций Минздрава России. При этом частные клиники при оказании должны соблюдать рекомендации и предписания Роспотребнадзора.

- Площадь магазинов с непродовольственными товарами, которым можно работать, увеличена с 400 до 800 квадратных метров. Музеи теперь можно посещать не по одному, а по 5 человек. Но все так же по предварительной записи, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU