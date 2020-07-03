Прокуратура Мичуринска начала проверку после аварии с двумя погибшими подростками

3 Июль 2020 2020-07-03T14:11:07+03:00

Будут оцениваться меры, которые принимают местные власти и ГИБДД, чтобы не допустить подобных трагедий

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Прокуратура Мичуринска проводит проверку соблюдения законодательства о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма аварии, после аварии, в которой погибли два подростка. Напомним, 2 июля около в 19 часов 30 минут в наукограде мопед, под управлением 14-летнего подростка, врезался в фуру, за рулем которой находился 33-летний житель Воронежа. 13 летний пассажир мопеда скончался на месте, юного водителя не довезли до больницы.

- Прокуратурой города Мичуринска взято на особый контроль проведение следственным отделом местного ОМВД России процессуальной проверки по данному факту, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области. - В ходе организованной прокурорской проверки будет дана оценка полноте принимаемых органами местного самоуправления и территориальным отделом ГИБДД мер по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

ИСТОЧНИК KP.RU