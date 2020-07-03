Стела в парке культуры и отдыха Тамбова начала обратный отсчет времени до единого дня голосования

3 Июль 2020 2020-07-03T15:46:06+03:00

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Как сообщает пресс-служба администрации города, в Тамбове на стеле у парка культуры и отдыха запустили обратный отсчет времени до Единого дня голосования. Так, до выборов 13 сентября остался 71 день.

Напомним, что в единый день голосования тамбовчане будут выбирать губернатора Тамбовской области и депутатов Тамбовской городской Думы. Избирательная кампания уже началась.

В этом году помимо традиционных форм информационно-разъяснительной работы облизбирком планирует создать информационные выездные бригады, которые окажут консультативную помощь избирателям. Жителям расскажут о том, как найти свой избирательный участок, как проголосовать по месту нахождения и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU