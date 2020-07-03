В Тамбовской области подростки обокрали зека

3 Июль 2020 2020-07-03T16:30:48+03:00

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В селе Иловай-Дмитриевское полицейские задержали двоих подростков, обокравших мужчину, сидевшего в тюрьме. Хозяин дома длительное время отбывал наказание в местах лишения свободы, а когда освободился, то обнаружил пропажу ценных вещей в своем доме.

Как выяснилось, юноши разбив окно дома, несколько раз в ночное время совершали кражи. Их добычей стали велосипед, холодильник, два телевизора, газовая плита и два газовых баллона. Часть похищенного возвращена владельцу.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража». Санкцией статьи виновному определяется наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей либо лишения свободы сроком на пять лет. Ввиду несовершеннолетия виновных наказание может носить условный характер. Однако родителям придется возместить материальный ущерб, причиненный потерпевшему, а на репутации злоумышленников останется неизгладимое пятно, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU