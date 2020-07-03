Фирму, которая должна была обеспечить сохранность дома Теннис в Тамбове, собираются признать недобросовестным поставщиком

3 Июль 2020 2020-07-03T12:14:56+03:00

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Муниципальное учреждение «Долговой центр» обратился в УФАС с обращением, в котором просит признать мичуринскую фирму «Власта» недобросовестным поставщиком. С этой организацией заключили договор, согласно которому она должна была обеспечить сохранность дома №41 на ул. Комсомольской в Тамбове. Это особняк дворян Теннис, здание является памятником культуры. На его плачевное состояние не раз обращали внимание градозащитники. Однако, как указывает муниципальное учреждение в своей жалобе, ООО «Власта» в одностороннем порядке расторгло контракт с «Долговым центром» и предусмотренные договором обязанности не выполнило. В связи с этим фирму просят признать недобросовестным поставщиком. Если это произойдет, организация некоторое время не сможет получать государственные контракты.

- Заседание Комиссии Тамбовского УФАС России по контролю в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд по рассмотрению указанного обращения состоится 6 июля, - сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU