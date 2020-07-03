Две тамбовчанки стали жертвами мошенников при сдаче квартир в аренду

3 Июль 2020 2020-07-03T13:02:21+03:00

Аферисты списали с их банковских счетов более 100 тысяч рублей

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В Тамбове две местные жительницы 68 и 31 лет попались на удочку мошенников при сдаче квартир в аренду. Полицейские выяснили, что потерпевшие разместили на одном из Интернет – сайтов объявления, после чего им позвонили неизвестные и сообщили, что хотят снять жилье.

Для того, чтобы перечислить предоплату, они попросили женщин сообщить персональные данные своих банковских карт, что и сделали доверчивые тамбовчанки. В итоге с их счетов в общей сложности списалось 107 тысяч рублей.

- Чтобы не стать жертвой мошенников, не сообщайте посторонним лицам свои персональные данные, реквизиты банковских карт. Если в отношении Вас совершены противоправные действия, то незамедлительно обратитесь в полицию, любым удобным способом, например по телефонам «02» и «102», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU