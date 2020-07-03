Две тамбовчанки стали жертвами мошенников при сдаче квартир в аренду
В Тамбове две местные жительницы 68 и 31 лет попались на удочку мошенников при сдаче квартир в аренду. Полицейские выяснили, что потерпевшие разместили на одном из Интернет – сайтов объявления, после чего им позвонили неизвестные и сообщили, что хотят снять жилье.
Для того, чтобы перечислить предоплату, они попросили женщин сообщить персональные данные своих банковских карт, что и сделали доверчивые тамбовчанки. В итоге с их счетов в общей сложности списалось 107 тысяч рублей.
- Чтобы не стать жертвой мошенников, не сообщайте посторонним лицам свои персональные данные, реквизиты банковских карт. Если в отношении Вас совершены противоправные действия, то незамедлительно обратитесь в полицию, любым удобным способом, например по телефонам «02» и «102», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU