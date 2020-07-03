Тамбовчанин угнал автомобиль на глазах у его владельца

3 Июль 2020 2020-07-03T11:37:06+03:00

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В Тамбове 2 июля около 8 утра в дежурную часть отдела полиции №1 поступило сообщение об угоне автомобиля. По словам автовладельца, он припарковал свою машину «ВАЗ-2109» рядом с домом на улице Кронштадтской. Из окна мужчина увидел, как неизвестный садится за руль. Тамбовчанин выбежал на улицу, но было уже поздно, угонщик скрылся с места происшествия.

В ходе розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника «по горячим следам». Им оказался 24-летний житель поселка Строитель, которому захотелось покататься на чужом автомобиле.

- Ранее парень неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU