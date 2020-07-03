Двое подростков погибли при столкновении мопеда и фуры

3 Июль 2020 2020-07-03T11:02:19+03:00

13-летний пассажир мототехники скончался на месте, 14-летнего водителя не довезли до больницы

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Авария, в которой погибли двое подростков, произошла 2 июля в 19 часов 33 минуты на улице Железнодорожной в районе дома №41 города Мичуринска. По данным регионального УГИБДД мопед «Альфа», под управлением четырнадцатилетнего мальчика, столкнулся с большегрузом «МАЗ 5440» в составе полуприцепа «МЕГА MNW 3», под управлением 33-летнего мужчины.

- В результате аварии пассажир мопеда, 13-летний парень, скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, водитель мопеда скончался при транспортировке в больницу, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU