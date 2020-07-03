Тамбовская станция скорой помощи получила бокс для перевозки больных коронавирусом

3 Июль 2020 2020-07-03T18:00:55+03:00

Оборудование позволит обезопасить как пациентов, так и медицинский персонал

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Тамбовская областная станция скорой помощи и медицины катастроф получила транспортировочный инфекционный бокс BIO-BAG, который предназначен для перевозки больных коронавирусом. Его закупили на деньги из областного бюджета.

- Применение данного оборудования обеспечивает полностью герметичное пространство, предотвращение утечки опасных биологических веществ, а также безопасность и охрану пациентов и персонала. Сотрудники обучены правилам эксплуатации боксами, оборудование введено в эксплуатацию, предусмотрена обработка после транспортировки пациента, позволяющая повторное использование боксов, - сообщает областная станция скорой помощи.

Фото: управление здравоохранения Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU