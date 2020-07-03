2020-07-03T15:03:15+03:00
Общество

Четыре пляжа в Тамбове забраковал Роспотребнадзор

Обнародованы данные очередного мониторинга
Ксения АЛЕШИНА
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Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели контроль качества воды водоемов. По его результатам, четыре пляжа в Тамбове не соответствуют санитарным нормам. Это:

- левый берег канала реки Цна в районе улицы Гоголя, 1, пляж «Эльдорадо» (по микробиологическим показателям);

- правый берег реки Цны на Рассказовском шоссе в районе «Кривого» моста, пляж «Изумрудный» (по микробиологическим показателям);

- правый берег канала реки Цны в районе первого моста по Рассказовскому шоссе, пляж «Лагуна» (по микробиологическим показателям);

- карьер «Ласковский» пляжная зона со стороны парка «Победы» (по паразитологическим показателям).

Кроме того, еще пять пляжей в Тамбовской области не прошли проверку Роспотребнадзора:

Тамбовский район:

- р. Цна, пляж «Бокинский» с. Бокино (по паразитологическим показателям);

- пруд «Новолядинский» пляж «Поселковый» (по паразитологическим показателям);

- р. Цна пляж «Татановский» (по санитарно-химическим показателям).

Бондарский район:

- р. Б. Ломовис, с. Бондари (по санитарно-химическим показателям);

- пруд с. Керша (по санитарно-химическим показателям).

ИСТОЧНИК KP.RU

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