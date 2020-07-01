Бывшим работникам кожевенного завода в Тамбовской области выплатили более 5 млн рублей долга по зарплате

1 Июль 2020 2020-07-01T14:02:51+03:00

Следователи добились полного расчета по зарплате с бывшими работниками кожевенного завода в Рассказовском районе Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

С ноября 2018 года по апрель 2019 года люди ходили на работу, но не получали за это ни копейки

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В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора кожевенного завода в Рассказовском районе (ООО «ПФ «Раском»), подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ «Самоуправство».

В ноябре 2018 года ООО «ПФ «Раском» было признано банкротом решением Арбитражного суда Тамбовской области, что влекло за собой прекращение полномочий руководства организации. Однако, несмотря на это, подозреваемая в период с ноября 2018 года по апрель 2019 года, воспользовавшись неосведомленностью работников об официальном отстранении ее от должности, самовольно продолжила организовывать производственный процесс и обеспечивать выполнение договорных обязательств по переработке поставляемого кожевенного сырья.

Сотрудники кожевенного завода продолжали ходить на работу и выполнять свои прежние обязанности, но из-за того, что деньги не могли поступать на счета организации-банкрота, зарплата им не выплачивалась. В итоге перед ними образовалась большая задолженность в размере более 5 миллионов рублей.

- В ходе следствия задолженность по оплате труда перед бывшими работниками кожевенного завода была полностью погашена. Учитывая это, уголовное дело в отношении подозреваемой направлено в суд с ходатайством о назначении ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU