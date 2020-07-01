Бывшим работникам кожевенного завода в Тамбовской области выплатили более 5 млн рублей долга по зарплате
В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора кожевенного завода в Рассказовском районе (ООО «ПФ «Раском»), подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ «Самоуправство».
В ноябре 2018 года ООО «ПФ «Раском» было признано банкротом решением Арбитражного суда Тамбовской области, что влекло за собой прекращение полномочий руководства организации. Однако, несмотря на это, подозреваемая в период с ноября 2018 года по апрель 2019 года, воспользовавшись неосведомленностью работников об официальном отстранении ее от должности, самовольно продолжила организовывать производственный процесс и обеспечивать выполнение договорных обязательств по переработке поставляемого кожевенного сырья.
Сотрудники кожевенного завода продолжали ходить на работу и выполнять свои прежние обязанности, но из-за того, что деньги не могли поступать на счета организации-банкрота, зарплата им не выплачивалась. В итоге перед ними образовалась большая задолженность в размере более 5 миллионов рублей.
- В ходе следствия задолженность по оплате труда перед бывшими работниками кожевенного завода была полностью погашена. Учитывая это, уголовное дело в отношении подозреваемой направлено в суд с ходатайством о назначении ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU