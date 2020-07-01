В Тамбове начинается ремонт моста на ул. Базарной: движение по нему перекроют
Администрация города Тамбова сообщает о старте работ по реконструкции моста через реку Студенец на ул. Базарной. В связи с этим движение по сооружению будет перекрыто для всех видов транспорта, раньше такое ограничений действовало только для автобусов и большегрузов.
- По результатам электронного аукциона работы будет выполнять подрядная организация ООО «Строй НЭС-АБ», - рассказали в мэрии.
За ремонт мостового сооружения предлагали 75,5 млн рублей, в процессе торгов стоимость тендера снизилась до 74 млн 790 тыс. рублей. Работы должны быть завершены до 20 декабря этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU