2020-07-01T10:10:04+03:00
Общество

Пятым кандидатом на пост губернатора Тамбовщины стал представитель «казачьей» партии Сергей Клишин

Претендент подал документы в областной избирком
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Сергей КлишинСергей Клишин
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В Тамбовской области определился пятый кандидат, претендующий на пост губернатора региона. Им стал Сергей Клишин, выдвинутый региональным отделением Политической партии «Казачья партия Российской Федерации». 30 июня он представил в избирательную комиссию Тамбовской области документы о своем выдвижении.

- Ранее документы на выдвижение представили Александр Валерьевич Никитин, Игорь Вячеславович Телегин, Павел Владимирович Плотников и Андрей Игоревич Жидков, - сообщает избирательная комиссия Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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