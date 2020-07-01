Пятым кандидатом на пост губернатора Тамбовщины стал представитель «казачьей» партии Сергей Клишин
Претендент подал документы в областной избирком
Сергей Клишин
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В Тамбовской области определился пятый кандидат, претендующий на пост губернатора региона. Им стал Сергей Клишин, выдвинутый региональным отделением Политической партии «Казачья партия Российской Федерации». 30 июня он представил в избирательную комиссию Тамбовской области документы о своем выдвижении.
- Ранее документы на выдвижение представили Александр Валерьевич Никитин, Игорь Вячеславович Телегин, Павел Владимирович Плотников и Андрей Игоревич Жидков, - сообщает избирательная комиссия Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU